SICUREZZA

BELLUNO Porta a casa buone notizie, il Siulp, dall'ultimo incontro con i parlamentari bellunesi. Rassicurazioni e attenzione, questo è stato il risultato del colloquio di qualche giorno fa tra i rappresentanti del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia e gli onorevoli Mirco Badole e Roger De Menech. Dopo aver ringraziato i due rappresentanti per l'impegno profuso nel sostenere l'iniziativa del sindacato sul dossier organici, culminato con il piano di rinforzo che porterà, una volta esaurito, all'immissione di 25 agenti in provincia, il sindacato ha messo sul piatto le esigenze della categoria in chiave futura. «Abbiamo chiesto sia mantenuta alta l'attenzione sulla questione organici spiega il segretario provinciale Siulp Belluno, Albino Rossa -, questo per tutti gli uffici: Questura, Commissariato e specialità, in primis per la Stradale che è è stata trascurata anche dai minimi provvedimenti di ripianamento dell'organico. Abbiamo bisogno di ottenere adeguate immissioni di risorse umane nei piani di rinforzo venturi». Insomma è necessario assumere decisioni subito, secondo Siulp, per far fronte sia alle assenze che interverranno nel breve e medio termine per i collocamenti in pensione d'ufficio, sia per le sfide che si profilano sul piano della prevenzione dei reati e gestione dell'ordine e sicurezza pubblica, connessi ai noti appuntamenti internazionali del 2021 e 2026. Ma non solo. «È stato chiesto loro che si facciano portavoce, negli opportuni tavoli istituzionali, delle esigenze della Polizia di Stato in provincia sotto l'aspetto delle dotazioni, della logistica e degli immobili prosegue Rossa -, affinché vengano individuate le risorse necessarie per approntare i lavori e per sollecitare l'avvio dei cantieri». De Menech, da parte sua, ha assicurato di aver già avvicinato il vice Ministro all'Interno Matteo Mauri per mantenere alta l'attenzione sulla questione sicurezza a Belluno riscontrando, nella circostanza, consapevolezza delle esigenze prospettate e apertura ad un ragionamento su vasta scala.

