Il sindaco: «Un fatto gravissimo, sia espulso»

LE REAZIONIBELLUNO Prefetto e sindaco si sono mossi immediatamente, non appena è stata diffusa la notizia dell'aggressione del nigeriano ai danni di una donna, anch'essa richiedente asilo. Oggi si chiedono le misure più dure per l'aggressore, e le si pretende dalla Prefettura di Vicenza. Il giovane, infatti, si trovava a Belluno di passaggio, essendo ospitato da una cooperativa nel Vicentino. Era arrivato insieme ad altre due persone e con la stessa vittima, aggredita al termine di uno sconto verbale finito, appunto, in zuffa. «E' un fatto...