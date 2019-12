Il sindaco dona la Costituzione a 42 diciottenni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Erano 42 i diciottenni del comune di Pedavena che hanno ricevuto dalle mani del sindaco Nicola Castellaz la costituzione con l'auspicio che «gli ideali della nostra Carta Fondamentale diventino la stella polare della vostra convivenza. Quella che consente di trovare il coraggio di impegnarci nella difesa dei diritti, che troppa gente dice di rispettare, ma che in realtà considera tali solo quando corrispondono al proprio interesse personale». L'appuntamento si svolge da anni per ricordare Samuele De Riz, consigliere comunale per 9 anni...