Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICORRENZABELLUNO Vaccini, welfare, benessere socioeconomico. Sono stati la spinta alla longevità. Ma cosa può fare ogni giorno un cittadino per mantenersi in salute e allungare la sua vita? Domande a cui ha provato a rispondere l'Ulss 1 proprio nella giornata (il 7 aprile) per ricordare la fondazione dell'Oms, avvenuta nel 1948. «Secondo l'Istat - spiega l'Ulss - nel 2018 in Italia le malattie cardiovascolari sono state la prima causa...