Il Sap diserta l'appuntamento: «Calpestati i nostri diritti»

LA PROTESTALONGARONE «Libertà negate, diritti calpestati, democrazia violata, tutele ignorate. Per questo non abbiamo partecipato alla Festa della Polizia». Firmato: Sap (Sindacato autonomo di Polizia). Ieri, a Longarone, non è passata inosservata l'assenza dei rappresentanti sindacali: «Lo avevamo già anticipato venerdì scorso al questore Aprile. Dopo averlo ringraziarlo per l'invito, gli abbiamo comunicato che, in linea con la nostra segreteria generale, ci sentiamo nell'obbligo morale di declinare». Le ragioni di questa chiusura...