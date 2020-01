IL SALUTO

BELLUNO L'ultimo giorno al San Martino il 31 dicembre 2019. Dal primo di gennaio il dottor Ermenegildo Francavilla è un pensionato. Ieri c'è stato il saluto del Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno che ha stretto la mano e ha consegnato una targa all'ex Direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino.

Il dottor Francavilla ha lavorato dal'94 al 2002 all'Unità operativa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Successivamente ha preso servizio a Belluno dove dal 2002 alla fine del 2019 è stato Direttore di struttura complessa e Direttore del dipartimento di Area specialistica. Un ruolo che ha ricoperto da settembre 2014 al suo ultimo giorno di lavoro. Dal luglio 2017 è anche il Presidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell'ULSS 1. «Il dottor Francavilla - spiega in una nota l'azienda sanitaria bellunese - è stato responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le malattie trasmesse da zecche di recente istituzione. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali come relatore e moderatore. E' stato Responsabile del Presidio regionale di riferimento Malattie Rare: malattia di Lyme, di Hansen, di Whipple. È stato anche co-estensore delle Linee Guida Europee per le malattie batteriche trasmesse da zecche. E' stato inoltre Membro del Direttivo Nazionale della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) dal 2009 al 2011».

Il Direttore Generale ha ringraziato il dottor Francavilla per tutta l'attività svolta nel promuovere il dipartimento di cui era a capo e il centro di riferimento regionale per le patologie connesse ai morsi delle zecche.

«La competenza e il garbo con il quale ha diretto le strutture di cui è stato responsabile in questi anni rimarranno sempre un esempio positivo all'interno dell'Azienda» ha concluso il dottor Rasi Caldogno.

