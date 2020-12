LA LETTERA

BELLUNO Sindaco come capocomunità, come capofamiglia. Così vanno considerati i primi cittadini secondo il prefetto Adriana Cogode, da oggi con nuovo incarico a Prato. «Perchè sanno dare concretezza a ciò che serve, tanto più nei Comuni piccoli e lontani di questa provincia». Concetti - esplicitati ieri nell'ultimo suo incontro con la stampa a Palazzo dei Rettori - che sono dentro una missiva inviata a tutti gli amministratori degli Enti locali a cui ha inviato «Un saluto speciale e riconoscente per la paziente e assidua opera di gestione dei propri territori, anche a fronte di sacrifici personali e con spirito di servizio per la collettività». Le emergenze si sono a volte accavallate: si va dalla pandemia di Covid 19 alle avversità atmosferiche che hanno devastato un territorio reso già fragile dagli esiti della tempesta Vaia. Con i sindaci Cogode si è relazionata attraverso videoconferenze: «Ho apprezzato il modo fattivo con cui sono stati attivati i servizi urgenti comunali, in piena sinergia con l'intero apparato della protezione civile, ampiamente rodato». Cogode non ha dimenticato, in particolare, l'attività «Dei sindaci del comprensorio turistico, in questa fase critica per l'economia». Cogode passerà dalla bellezza delle Dolomiti alla bellezza dei paesaggi toscani, con un ricordo: «In questa provincia la partecipazione del cittadino alle problematiche del territorio è ancora più forte grazie alla tipica cultura della montagna, incentrata sulla saggezza, sulla solidarietà e sulla conoscenza dell'ambiente naturale».

D.D.D.

