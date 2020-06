LA TRAGEDIA

LONGARONE «Emilio faceva parte della nostra famiglia, gli volevamo bene: mancherà a tutti noi». Sono parole di Sepp Wimmer, il proprietario del ristorante Zunfthaus zur Waag di Zurigo, dove il capocameriere 52enne di Longarone lavorava da un anno e mezzo e dove ha trovato la morte la sera di giovedì 4 giugno. I dettagli dell'infortunio sul lavoro non sono noti, ancora, e sono in corso le indagini della polizia svizzera. Da una prima ricostruzione Emilio Sacchet, sarebbe stato schiacciato da una sorta di ascensore, dove si apprestava a caricare delle stoviglie. Un'operazione fatta chissà quante volte in questo anno e mezzo. Non è chiaro cosa sia andato storto, questa volta. Non si sa se ci sia stato un malfunzionamento dell'impianto. Intanto, in queste ore, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e tra questi anche quello del suo capo.

IL TITOLARE

«Emilio era un gran lavoratore - spiega Sepp Wimmer - sempre corretto e pronto a collaborare con la squadra: eravamo una grande famiglia. Era responsabile del team per i grandi eventi, pranzi e cene. Sempre motivato dava il 100% e abbiamo ricevuto molti riscontri dalla nostra clientela sulla sua professionalità». E racconta di come si era dato da fare anche nei mesi della chiusura causa Covid. «Durante il lockdown - prosegue Sepp Wimmer - aveva iniziato a esprimere il suo talento anche nella pittura artistica. Era una delle sue tante passioni: nel suo tempo libero infatti amava andare in bicicletta. Era molto sportivo e dopo il lavoro si rilassava con alcune ore di ciclismo». «Era molto orgoglioso di far parte della nostra famiglia - conclude il proprietario del ristorante -. Tutti noi lo amavamo, apprezzavamo la sua personalità, il suo lavoro in cui dava sempre il meglio, e il suo talento».

L'AMICO FRATERNO

«L'avevo sentito la sera prima della tragedia - racconta Marcelo Urso, argentino, titolare di una gelateria a Madrid - mia aveva detto che era felice. Gli avevo mostrato l'asado che avevo appena preparato e mi aveva detto che avrebbe voluto essere lì con noi. Poi sabato ho visto la sua foto su Facebook, all'inizio non ho capito poi ho letto della tragedia e mi è crollato il mondo addosso. Era un mio amico fraterno». «Lo conobbi nel 1995 in Germania - prosegue Marcelo - e abbiamo fatto subito amicizia. È stato il mio maestro, glidevo tutto. Lavoravo con lui con la sua ex, Dunia, la suocera e il suocero. Sono stato diverso tempo a Longarone, dove mi sono diplomato al corso per maestro gelataio. Poi lui mi ha aiutato ad aprire la mia prima gelateria sempre in Germania. Ci sentivamo spesso e tra i progetti c'era anche quello di andare insieme a Buenos Aires per aprire una gelateria con me». E sul suo profilo Facebook ieri Marcelo ha inserito la foto di Emilio con le parole Addio fratello.

LA FAMIGLIA

La famiglia del 52enne, papà Edo, mamma Rita nella loro casa di Longarone, il fratello Alessandro e i due figli di Emilio, Valentina e Gabriele, attendono notizie dalla Svizzera. In questo fine settimana tutto si è fermato e i famigliari, al momento, non sanno nemmeno dove sia stata portata la salma del loro caro. Le indagini sono in corso e si concentreranno sull'ascensore, che è a disposizione degli inquirenti, oltre che sull'eventuale autopsia sul corpo. Un accertamento che però potrebbe anche non rendersi necessario, visto che le cause della morte, purtroppo, sono chiare. La volontà della famiglia è di riportare la salma di Emilio a Longarone quanto prima, affinché riposi per sempre qui, nel suo amato paese.

