IL RINGRAZIAMENTO BELLUNO Sono gli ultimi giorni in corsia, per il primario dell'Unità

IL RINGRAZIAMENTOBELLUNO Sono gli ultimi giorni in corsia, per il primario dell'Unità operativa di Pediatria di Belluno, Luigi Memo. Nei giorni scorsi il direttore generale dell'Usl, Adriano Rasi Caldogno, ha consegnato al medico un attestato, un segno di riconoscimento per il lavoro svolto in undici anni da direttore del reparto. Dal primo gennaio il professionista sarà in pensione e l'Unità resterà priva di un primario. Laureato in Medicina a Padova nel 1980, specializzatosi in Pediatria e poi in Genetica Medica all'Università La...