«Il rimedio al mal di montagna? La ricetta si basa sul turismo»

L'OBIETTIVOBELLUNO Ricostituente, tonificante, corroborante. La medicina per il mal di montagna si chiama turismo. Una terapia in grado di innescare circoli virtuosi. Perché crea lavoro, per cui consente ai bellunesi di continuare a vivere in montagna. E poi perché porta gente, e quindi è la leva su cui mettere infrastrutture e servizi. La condicio sine qua non per assumere la medicina? Rendere attrattivo il territorio. «Ma Belluno parte avvantaggiato». Non ha dubbi il nuovo manager del turismo, Giuliano Vantaggi, da qualche settimana...