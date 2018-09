CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIESAMEBELLUNO Restano in carcere i due fidanzati pusher, arrestati al termine delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale che ha stroncato un giro di spaccio di droga in città e provincia con l'inchiesta che vede 30 indagati. Niente da fare per Nicolò Bolzon, 28enne e la 36enne Valentina Anderlini, che avrebbero le posizioni più pesanti. Il loro legale, l'avvocato Paolo Serrangeli, ieri a Venezia ha chiesto al Tribunale del Riesame i domiciliari per il suoi assistiti, e solo in subordine la liberazione. Ieri si...