IL RICONOSCIMENTOTesi di laurea in gara: c'è tempo fino a fine mese per il Premio Caterina De Cia Bellati Canal. Il concorso tradizionale dell'Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali è partito. E sta ricevendo in queste settimane le tesi concorrenti per l'edizione 2019. La commissione ricorda che la chiusura della raccolta degli elaborati è fissata per il 30 giugno. Gli elaborati giunti finora provengono praticamente da tutta Italia, segno che il Premio De Cia Bellati Canal è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini...