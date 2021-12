IL RICONOSCIMENTO

PONTE NELLE ALPI C'era anche il deputato Roger De Menech fra i 28 nuovi dottori del 2020 che sono stati premiati ieri dall'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi durante l'ormai tradizionale Festa dei laureati. Si tratta di Daniele Autelitano, Carla Barzan, Sara Bernardi, Tommaso Bernardi, Jessica Colussi, Giorgia Contessi, Roberto Costantini, Elena David, Alessio De Fina, Anna Laura De Pasqual, Melita De Toffol, Veronica Della Vecchia, Emma Guerra, Kristina Lazri, Gjon Lekaj, Claudia Macrì, Giuliana Mares, Nicol Masoch, Nicolò Meneghin, Matteo Moglia, Filippo Nart, Giulia Nogarè, Luciana Orzes, Giorgia Pierobon, Annika Pison, Filippo Quaranta, Pietro Smaniotto. E Roger De Menech. Sì, anche il deputato ha ricevuto il riconoscimento, essendosi laureato in Scienze politiche. A tenere a battesimo l'evento è stata un'ospite d'eccezione come Silvia Coppari: bellunese e dirigente del servizio giuridico dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). «Questa è un'iniziativa estremamente significativa e importante - afferma il sindaco Paolo Vendramini - con la quale diamo merito ai neo laureati del percorso svolto. Dal punto di vista percentuale, inoltre, ogni anno Ponte nelle Alpi ha un numero elevato, e sopra la media provinciale, di giovani che hanno ottenuto la laurea. Tutto ciò, a mio avviso, dipende dal fatto che il territorio ha sempre investito molto in termini di cultura, civismo e partecipazione attiva. E nel momento in cui investi in queste direzioni, è più agevole arrivare a una simile tipologia di risultati. Auguro alle ragazze e ai ragazzi di ottenere gli stessi successi in ambito lavorativo. Un ringraziamento speciale va alle loro famiglie».

