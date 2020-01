IL RICONOSCIMENTO

BELLUNO Una quarantina di gretini ieri hanno infilato nello zaino la pergamena che fa di loro degli amici del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Nella sala consiliare di Palazzo Rosso gli studenti delle classi III Economico sociale e III Linguistico del Liceo Renier, hanno ricevuto dalle mani del sindaco Jacopo Massaro il riconoscimento per la partecipazione al progetto nazionale di Rete Wigwam e Ministero dell'Ambiente La scuola comunica la biodiversità e i prodotti tipici della comunità locale. Per tutti un'emozione, arrivata alla fine di un'esperienza che ha spinto a riconsiderare tante azioni e abitudini, a prendere in considerazione gli obiettivi della Cop 21 di Parigi e a partecipare alle manifestazioni in piazza nate sull'onda di Greta Thunberg con una diversa consapevolezza. Il progetto si è svolto durante lo scorso anno scolastico, ha visto i ragazzi coinvolti in tante diverse iniziative che li hanno anche portati a confrontarsi con i coetanei del comune di Amandola, sui Monti Sibillini. Qualcuno di loro ha speso qualche parola per raccontare l'iniziativa. «Durante i mesi di marzo e di aprile dello scorso anno ha spiegato Maria Chiara le nostre due classi sono state coinvolte nel progetto regionale Il mondo che vogliamo - terra, aria, acqua, un percorso di educazione al valore e alla cura del nostro ambiente. Gli incontri con la Rete Wigwam e le riflessioni in classe ci hanno resi più consapevoli dell'importanza degli obiettivi sottoscritti alla Cop 21 di Parigi sul contrasto al cambiamento climatico e ci hanno aiutato ad approfondire le conseguenze del nostro stile di vita sull'ambiente e sulle relazioni sociali». «Dopo la tempesta Vai che ha ferito il nostro territorio e la bellezza dei nostri boschi ha aggiunto Alma -, ci sentiamo ancora più interpellati a riflettere e agire concretamente per valorizzare l'angolo di Creato che ci è stato donato». La speranza, va da sé, è che grazie alle emozioni suscitate dall'esperienza i ragazzi si facciano ora ambasciatori dei valori legati al rispetto per l'ambiente anche tra gli amici. «Quando io era giovane nessuno ci diceva come comportarci, né ci sensibilizzava su questi temi le parole del sindaco ai ragazzi -, per questo io credo sia arrivata l'epoca della responsabilità, in cui iniziare a fare davvero tutto quanto si sarebbe dovuto mettere in atto in ogni epoca. Sono felice di progetti come questo, perché abbiamo l'assoluta necessità di prendere in mano il destino del nostro territorio». (atr)

© RIPRODUZIONE RISERVATA