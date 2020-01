IL RESOCONTO

BELLUNO Ha osato. Puntando su originalità e novità. Ed è stato premiato. Il Consorzio Centro storico ha fatto il suo bel botto, già prima di San Silvestro. A cominciare dal boom di presenze in città nei giorni intorno a San Nicolò: Tra il 5 e l'8 dicembre si è assistito ad un incremento di +300% presenza rispetto agli anni scorsi, è il dato portato da Stefano Bristot, presidente del Consorzio di cui fanno parte 80 esercizi di Belluno città. A fare da catalizzatore, certo, sono state le iniziative particolari, a cominciare dalla gigantesca luna, l'installazione che, firmata dall'artista Luke Jerram, in piazza dei Martiri ha troneggiato sopra la fontana, con migliaia di bambini e nonni a fare la fotografia.

NON SOLO LUNA

«La formula si è rivelata vincente. Abbiamo puntato alla qualità, con il mercatino e le casette allestite ai giardini pronte ad offrire prodotti con stile, e sono andate alla grande, in gradimento, le immagini proiettate sui palazzi in piazza Duomo e piazza di Martiri è il commento di Stefano Bristot - il Natale bellunese, insomma, ne è uscito promosso, attirando un pubblico pure da fuori provincia, dal Trevigiano e dal Trentino». Il maggior afflusso di vacanzieri è stato significativo. Ma anche i bellunesi hanno apprezzato le proposte. «Tant' è che stimiamo anche per le casette un incremento di vendite di +150% rispetto allo stesso periodo del 2018, per tutti gli esercizi una media di +100%».

INVESTITI 200 MILA EURO

Viene da chiedersi quanto il Consorzio Centro storico abbia investito e chi ne abbia maggiormente beneficiato: «Come Consorzio abbiamo messo sul piatto 200mila euro è la risposta del presidente ne è valsa la pena, perchè abbiamo constatato un ritorno». Su quali esercizi la ricaduta sia stata maggiore Bristot non mostra esitazione: «Caffetterie, pizzerie, bar, ristoranti. Tutti sempre pieni in città. Per quel che riguarda altre attività commerciali, dalle scarpe all'abbigliamento, nonostante ci sia stata più gente, siamo in linea con lo scorso anno, o poco di più». Intanto già qualcosa bolle in pentola per il Natale 2020: «Forti dell'entusiasmo che abbiamo colto, penso che il format verrà riproposto. Faremo tesoro dell'esperienza di quest'anno, andando a caccia di novità, ma anche di agevolazioni».

OFFERTE E SALDI

Dal black friday di fine novembre ai saldi dei primi di gennaio. In poco più di un mese, con portafoglio aperto, si va a caccia di un affare. Il presidente del Consorzio non si aspetta chissà che dalla campagna di sconti che iniziano domani: «Nessuna illusione. C'è ancora attenzione alla spesa, c'è voglia di risparmio. La previsione a livello nazionale è di un 10% nella spesa di ciascun italiano, saremo contenti se, finiti i saldi, riusciremo a portare a casa i numeri dello scorso anno». Bristot conclude con l' analisi su un mercato che è sostanzialmente libero: «Ci sono presaldi, svendite, sconti. E il cliente è più attento rispetto ad anni fa: sa ciò che vuole, punta il capo in vetrina e lo acquista nel periodo che lo mette in offerta».

Daniela De Donà

