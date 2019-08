CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REBUSBELLUNO Altro che grandi investimenti. Altro che infrastrutture. Per il turismo in Nevegal si deve partire dalle basi. Ne è convinto il consigliere di opposizione, ex assessore all'urbanistica dell'amministrazione Prade, Paolo Gamba. Perchè, così com'è, il Colle non è abitabile. Serve allora partire dai termosifoni. Sì, il rilancio del Nevegal prende il via da un sistema di riscaldamento del tutto nuovo.RESIDENCE E CONDOMINICi sono 1400 appartamenti nell'area, la gran parte dei quali realizzati negli anni Settanta della...