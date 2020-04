IL RAPPORTO

BELLUNO Si tinge di rosso la provincia di Belluno nella cartina messa a punto dello Smart City Index di Ernst & Young. L'indagine incrocia gli indicatori di resilienza (fattori sanitari, economici e sociali) con i dati del contagio Covid-19, analizzando quanto i capoluoghi italiani siano pronti a ripartire e ad affrontare la fase 2 post emergenza. E il quadro che ne emerge per il capoluogo dolomitico è tutt'altro che confortante.

GLI INDICATORI

Sulla base della diffusione del contagio sono state classificate le città seguendo 4 cluster della ripartenza, facile, lenta, frenata e critica. Belluno finisce nel cluster della ripartenza critica. E la consolazione, per così dire, è di far parte di un drappello numeroso. Secondo EY, infatti, più del 20% dei capoluoghi italiani non sarà in condizione di ripartire immediatamente, ma farà molta fatica, perché non ha le infrastrutture e le tecnologie adatte ad affrontare la complessità della ripartenza.

IL RAPPORTO

A condannare la città (l'analisi prende in considerazione i capoluoghi di provincia) è il rapporto tra alto contagio e scarsa resilienza. «Accanto a situazioni di contagio molto elevate - spiega l'analisi - si abbinano livelli di resilienza molto bassi». Un divario che a Belluno questa volta costa caro. Ad essere esaminate le reti di trasporto pubblico, giudicate poco capillari la scarsa presenza del car sharing, ma soprattutto le limitate coperture delle telecomunicazioni, pochi sensori sul territorio e mancanza di piattaforme e centrali di controllo dove raccogliere i dati. Belluno, dicevamo, non è sola ma è in un gruppetto piuttosto nutrito in cui ci sono città che hanno pagato un tributo altissimo al coronavirus, come Cremona, Lodi, Lecco, Alessandria, Verbania ma ad affiancare Belluno c'è anche Bolzano più volte preso ad esempio come obiettivo, e ancora ci sono Savona, Forlì, Varese, Ancona e Como.

LE LEVE

Gli elementi su cui intervenire secondo EY sono sei: e il primo non può che riguardare le strutture sanitarie. Posti letto, medici di medicina generale, farmacie per la distribuzione dei dispositivi di protezione. Al secondo posto ci sono le infrastrutture di mobilità capienti (in grado di trasportare un certo numero di cittadini senza affollamento), flessibili (come bike e car sharing integrati) e organizzate per la logistica urbana, il tutto supportato da servizi di infomobilità come le app. Segue la copertura delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga fissa e mobile (5G), wi-fi pubblico capillare, scuole e amministrazioni connesse in fibra ottica. C'è poi la capacità di tenere sotto controllo la città con centrali di controllo urbano, i servizi pubblici interamente digitalizzati, che permettono la continuità di erogazione evitando l'affollamento agli sportelli e la capacità di engagement digitale dei cittadini. Insomma la ricetta per uscire dalla zona rossa passa soprattutto attraverso l'uso della tecnologia per evitare la diffusione del virus.

Andrea Zambenedetti

