IL RAPPORTOBELLUNO Il terzo tassello della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita regala più ombre che luci per la provincia montana. Belluno è 86esima su 107 province italiane, ultima del Veneto e tra le ultime cinque del nord Italia. Le cose - stando alla classifica diffusa ieri - vanno peggio che in questa provincia solo al sud e nelle isole.Nella classifica che riguarda l'indice del tempo libero Belluno mette a segno un 31,5 (spettacoli) su 1000 (abitanti). A determinare la posizione in classifica un mix di variabili...