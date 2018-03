CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAMMARICOBELLUNO Pochi iscritti. E così Or-iento-me, evento in programma ieri all'Hotel Astor e dedicato ai giovani delle scuole superiori chiamati a scegliere la facoltà universitaria o l'ingresso nel mondo del lavoro, non è stato realizzato. «Avevano aderito solo cinque studenti delle scuole superiori spiega Gaetano Cirino, uno dei fondatori di Orme, la start up che si propone come strumento per chi cerca di orientarsi nella scelta del percorso di studio e lavoro e abbiamo offerto ai ragazzi di trasformare la proposta iniziale in un...