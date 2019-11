IL RAID BELLUNO Un raid senza fine quello dei ladri scatenati in queste ore in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAIDBELLUNO Un raid senza fine quello dei ladri scatenati in queste ore in città. Ladri senza cuore, che hanno colpito nella notte tra mercoledì e giovedì persino alla scuola primaria Eustachio Rudio di Fiammoi, rubando i pc nelle aule e mettendo fuori uso le lavagne interattive. Ma i colpi si sono susseguiti anche ieri, quando un abitante di via San Martino a Cirvoi si è trovato addirittura a tu per tu con i predoni. Erano uomini agili, alti circa uno e 80, vestiti di nero, che si sono dati alla fuga nei campi, andando verso Cet....