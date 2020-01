Il provveditorato agli studi è stato affidato a Salvador

SCUOLA

BELLUNO La provincia ha un nuovo provveditore agli studi dopo le dimissioni le scorse settimane di Gianni De Bastiani che è ritornato in Provincia. Le ultime settimane del 2019 hanno portato per Belluno un nuovo Dirigente scolastico provinciale: Massimiliano Salvador, 43 anni, già funzionario negli stessi Uffici di via Mezzaterra dal 2011 al 2018, dopo un'esperienza di un anno in Comune dove era responsabile del Personale, ora, dopo aver vinto il concorso per dirigenti, da qualche settimana è tornato di nuovo in via Mezzaterra.

Nella nuova sede di Palazzo Butta Calice che il Provveditorato quindi condivide con la Provincia. Dopo aver vinto il concorso, meno di un mese fa, era il 9 dicembre, Salvador ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro come dirigente amministrativo; il giorno successivo, 10 dicembre, nella sede dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) di Venezia gli è stata assegnata come sede quella dell'Ambito Territoriale di Belluno. Tuttavia, prima di entrare nel pieno delle sue funzioni, e quindi prima di poter svolgere il proprio incarico ed entrare nel pieno delle sue funzioni, in quanto dirigente di prima nomina, a partire da questo mese di gennaio deve seguire il ciclo di formazione presso la Scuola nazionale della amministrazione (Sna) a Roma.

Per il momento gli atti che riguardano l'Ambito Territoriale di Belluno sono firmati ancora da Barbara Sardella, dirigente amministrativo di Treviso, che ha assunto questo ruolo già nei mesi scorsi, quando l'Ufficio era stato lasciato da Gianni De Bastiani. Mentre Salvador frequenterà il corso, l'Usr del Veneto individuerà un Dirigente reggente. L'avviso per questa funzione è stato pubblicato dall'Usr ed è riservato ai Dirigenti Amministrativi in servizio presso Usr Veneto.

