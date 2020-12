IL PROVVEDIMENTO

BELLUNO Vittoria, seppur monca. La Commissione bilancio ha approvato l'esenzione al 50% dell'Imu per la casa di proprietà di pensionati che sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). E anche la Tari sarà scontata: si dovrà versarne solo un terzo. A battersi in prima linea a loro favore è stata l'Associazione Bellunesi nel Mondo, consapevole che non sono pochi gli emigranti che vogliono tenere qui ben fisse le loro radici, magari attraverso un piccola abitazione E la soddisfazione all'Abm è manifesta. Perchè si torna, anche se parzialmente, alle disposizioni in vigore fino al 2019, rimediando a situazioni che avevano il sapore del paradosso.

GLI ESEMPI

Sono gli esempi a chiarire. Storie vere, anche senza nomi e cognomi. C'è la signora che vive in Francia e ha casa a Ponte nelle Alpi che si è trovata a sborsare 1000 euro nel 2020, mentre dal 2014 al 2019 non aveva pagato nulla. Nel 2021, grazie all'emendamento, la sua Imu sarà di 400 euro. Stessa storia per l'emigrato in Svizzera che tiene molto alla sua casa di Borgo Valbelluna per la quale l'Imu verrà ora dimezzata. A Fonzaso vicenda simile.

IL PRESIDENTE ABM

«Abbiamo soci che vivono all'estero che, con l'idea di tornare a vivere prima o poi in provincia di Belluno spiega il presidente Abm, Oscar De Bona - sono rimasti in appartamento in affitto nel Paese straniero, investendo tutti i risparmi nella costruzione della casa bellunese. Che non è, quindi, la loro seconda casa». È sempre De Bona ad entrare nei dettagli della questione: «La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento dell'on. Massimo Ungaro di Italia Viva, riformulato dal Governo, che introduce un'esenzione pari al 50% dell'Imu sulla prima casa posseduta da pensionati di qualsiasi nazionalità non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. L'emendamento inizialmente prevedeva una esenzione del 100%, ma dovendo la misura basarsi esclusivamente sui fondi messi a disposizione dal gruppo di Italia Viva non è stato possibile coprirla tutta in questo momento. Si confida di arrivare al 100% di esenzione nei prossimi provvedimenti». L'Abm si era già data da fare, sia sensibilizzando i sindaci della provincia di Belluno, sia collaborando con i rappresentanti politici eletti all'estero, in particolare con la senatrice Laura Garavini (Italia Viva): «I sindaci da subito hanno risposto al nostro appello e vanno ringraziati per il segnale di vicinanza dimostrato ai nostri emigranti». Ad impegnarsi a livello parlamentare è stato, oltre al gruppo di Italia Viva, anche il Partito Democratico, con le colleghe elette all'estero on. Francesca La Marca e on. Angela Schirò: «Insieme a loro, adesso, bisogna portare a casa la vittoria, per questo nel 2021 continueremo a battagliare per ottenere il 100%, andando oltre il paletto dei pensionati iscritti all'Aire. Basta giocare, come stavolta, in squadra: è così che si portano a casa i risultati». Per De Bona, peraltro, c'è ancora strada davanti, ritenendo che l'esenzione andrebbe applicata a largo raggio: «Anche a chi è ancora in età lavorativa e risiede all'estero».

Daniela De Donà

