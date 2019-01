IL PROVVEDIMENTO BELLUNO Sulla scia di quanto già fatto dal primo cittadino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOBELLUNO Sulla scia di quanto già fatto dal primo cittadino di Palermo Leolouca Orlando, anche i sindaci della provincia di Belluno si stanno interrogando sul decreto legislativo sulla sicurezza. In particolare per quanto riguarda le procedure di iscrizione della residenza anagrafica dei migranti. IN PRIMA LINEA «La vicenda ha due aspetti - dice Jacopo Massaro, sindaco del capoluogo - il rispetto dei principi costituzionali su cui si è mosso Orlando ed anche noi siamo in contatto con l'Anci. Infatti non posso violare la...