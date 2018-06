CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOBELLUNO Fiumi di birra, spinelli e vandalismi negli ultimi giorni di scuola: il Comune si prepara a scendere in campo con la task force. Controlli rinforzati al parco fluviale di Lambioi, nessun vendita di alcolici ai minorenni e feste alcool free per invertire la tendenza allo sballo dei teenager: gli ultimi giorni di scuola degli studenti bellunesi sono nel mirino del Comune, di polizia locale e dell'Ufficio scolastico provinciale. L'obiettivo è di tenere la situazione sotto controllo già da oggi perché, si sa, sono in...