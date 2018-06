CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROTOCOLLOBELLUNO La prima volta di Elena Donazzan. L'assessore regionale all'Istruzione e Lavoro ieri ha messo piede per la prima volta nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per la presentazione della delibera della Giunta regionale, la numero 704 del 21 maggio scorso, con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e il Coordinamento delle Associazioni Venete dell'Emigrazione per l'insegnamento della storia dell'emigrazione veneta nelle scuole.IL...