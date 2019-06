Il prossimo presidente Unesco: «Discutiamone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSESSORE TRENTINOTRENTO (a.zam.) «Kompatscher da solo non va da nessuna parte sulla storia dei Passi. Dobbiamo provare e dobbiamo riuscire a fare un ragionamento condiviso che può essere solo il risultato di una strategia che ci possa portare verso il futuro. Le soluzioni al tema esistono e non volerci pensare sarebbe sbagliato. Dobbiamo farlo e in tempi brevi».Mario Tonina è il numero due della giunta provinciale di Trento e entro la fine del 2019 siederà nello scranno più alto della Fondazione Dolomiti Unesco che nella rotazione...