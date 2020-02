LA DECISIONE

BELLUNO Pareva dimenticata, destinata al silenzio. Scivolata verso l'inevitabile degrado. Ecco che, invece, la sala De Luca, a Borgo Prà, tornerà a rivivere. I 500 metri quadri sono stati acquistati dal Collegio dei Maestri di Sci del Veneto che, oltre a promuoverli come loro sede e luogo di formazione, la riapriranno ad eventi aperti al pubblico, la affitteranno per mostre, convegni, serate: «Tornerà al suo vecchio ruolo culturale garantisce Luigi Borgo, presidente regionale di 1600 maestri di sci, di cui 1000 bellunesi noi maestri avevamo bisogno di un luogo che creasse identità, di una casa. Belluno per noi è la capitale dello sci veneto e questa vecchia falegnameria diverrà la fortezza da dove partire per difendere il nostro sapere e la nostra storia». Il Veneto, così, firma un primato: «Il nostro è il primo Collegio fondato in Italia, adesso è il primo, in una Regione non a statuto speciale, a dotarsi di una sede di proprietà». Detto sottovoce: «Quindi con i nostri soldi». A cederla sono stati gli eredi di Francesco De Luca: «Una opportunità che la nostra categoria, ora forte, non si è lasciata sfuggire - fa eco il vicepresidente, Massimo Masi - si tratta di un investimento su un bene che rimane». Soddisfatto dell'operazione anche il presidente dell'Associazione Maestri di sci, l'ampezzano Walter Girardi, che contribuirà, con quota parte, all'acquisto portato avanti dal Collegio dei Maestri. La delibera è arrivata, ieri sera, all'interno dell'assemblea dei Maestri di sci convocata a Belluno.

LA STORIA

Qualcuno ora si prenderà cura dell'edificio che, non a caso, costeggia il torrente Ardo: nella zona del Fol, infatti, aveva sede un fucina di marangoni. Là Francesco De Luca crebbe imparando l'arte della falegnameria dal padre Ernesto. Poi l'opificio chiuse, ma al profumo di abete subentrò il mecenatismo. Un poco alla volta Checo restaurò e arredò alcune stanze. Trasformando l'edificio, dal 1980, in luogo aperto a concerti, conferenze, assemblee. Tra gli anni Ottanta e Novanta calcarono il pavimento in legno scrittori, artisti, uomini di cultura e di sport di levatura internazionale. Tre nomi per tutti: la scienziata premio Nobel Rita Levi Montalcini, il poeta Mario Luzi, il cantante lirico Mario Del Monaco. Fino a quando il falegname-filantropo, appassionato di bel canto, che ricevette il Premio San Martino nel 1991, morì nel 2008. A portare avanti l'eredità culturale dello storico complesso architettonico di Borgo Prà fu, allora, il fratello Renzo. Lui a tenere duro, per un'altra tappa della storia: ma nel 2014 anche Renzo se ne andò. Un paio d'anni dopo gli eredi chiesero pubblicamente a fondazioni, a privati, a enti, ad istituzioni, di dare una mano per salvare la struttura che, solo di manutenzione, mostrava costi alti. Ora il bel finale, con taglio del nastro previsto a luglio 2020.

Daniela De Donà

