«Il progetto per il Colle c'è, la Regione invece no»

LA REPLICABELLUNO Il caso Nevegàl scalda sempre gli animi, trascinando nel dibattito anche la Regione Veneto.La consigliera del Partito democratico, Erika Dal Farra infatti, risponde all'intervista rilasciata dall'assessore regionale al turismo Federico Caner qualche giorno fa, nella quale affermava la mancanza di idee per il rilancio dell'area.«Abbiamo il piacere di far sapere all'assessore Caner - ribatte la Dal Farra - che non solo esistono delle idee concrete per il Nevegàl, ma esiste un progetto ampio al quale operatori, portatori di...