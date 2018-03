IL PROGETTO LONGARONE La sicurezza sale in sella. E scatta sui pedali, lungo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOLONGARONE La sicurezza sale in sella. E scatta sui pedali, lungo i sentieri del Nevegal. È ufficialmente decollato, infatti, il progetto GoodRide - Nuovi concetti di sicurezza nei mountain bike park: un volano per il turismo sportivo sostenibile: gli attori protagonisti? In primis, l'Università di Salisburgo, che traccia la rotta insieme a due partner d'eccezione come l'Università di Padova e DolomitiCert. Nell'intento di tutelare gli appassionati delle ruote che, sempre più frequentemente, raggiungono il territorio bellunese...