IL PROGETTO

BELLUNO Smontati i mercatini, si torna a progettare. Comune e Consorzio Belluno Centro Storico sono già al lavoro per l'edizione 2020 del Natale delle Dolomiti che, stando alle premesse, potrebbe essere ancora più grandioso di quello appena concluso. Sì perché l'amministrazione ha intenzione di acquistare, con fondi esterni, le casette di legno dei mercatini e l'investimento libererà risorse da spendere per eventi e addobbi. Ingranata la marcia, insomma, la partnership tra Palazzo Rosso e il gruppo di commercianti delle piazze sembra inarrestabile. I numeri del successo ancora non ci sono, ma stando a qualche verifica puntuale con alberghi e Bellunum, sembra che nei giorni delle festività il capoluogo fosse davvero pieno zeppo di turisti con strutture ricettive al completo e parcheggio di Lambioi sold out. Così non lo si era forse mai visto. «Abbiamo riscontrato ottimi risultati sia in termini di visibilità che di afflusso di visitatori - commenta l'assessore al turismo, Yuki d'Emilia . Questa collaborazione ha colpito nel segno, tanto che già stiamo lavorando per l'edizione 2020. Il parcheggio di Lambioi ha registrato il tutto esaurito in occasione del weekend che ha visto in Piazza dei Martiri splendere la maxi-luna di Luke Jerram e per la notte di Capodanno i posti letto in città erano tutti pieni, stando alle indicazioni di uno dei principali portali turistici del mondo, Booking.com. Vedremo i dati validati dalla Regione, che arriveranno in estate, ma queste situazioni ci danno già l'impressione di un afflusso decisamente importante di visitatori in centro città». Passata l'Epifania, intanto, sono incominciati i lavori per portare la città fuori dal clima natalizio: mentre la pista di pattinaggio resterà attiva in Piazza Duomo fino al 26 gennaio, nei giorni scorsi sono state rimosse le casette dei mercatini. Nei prossimi giorni, il Consorzio Belluno Centro Storico effettuerà anche la rimozione della pedana in legno sulla quale poggiavano le casette e provvederà al ripristino dell'area; per vedere ricrescere naturalmente l'erba del prato nelle aree ora coperte dalla struttura sarà poi sufficiente attendere l'arrivo della bella stagione.

A.T.

