CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Piante coltivate fuori dal suolo, in mini vasi disposti su più livelli, fari a led che sostituiscono la luce del sole e favoriscono prodotti con nutrimenti e vitamine in maggiori quantità. Riutilizzo dell'acqua, possibilità di aumentare il numero di raccolti all'anno e di coltivare erbe altrimenti non possibili, in montagna. Entrare all'ex scuola di Orzes, potrebbe essere come fare un salto nel futuro. Un futuro tangibile dove l'agricoltura urbana sfrutterà gli spazi di vecchi edifici abbandonati, dove le piante...