CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Non c'è pace per lo Spes Arena. Tetto da sistemare e antincendio da rivedere mettono a dura prova l'attività e la capienza della struttura sportiva di Lambioi. La pioggia dei giorni scorsi ha obbligato al rinvio di una partita, perché gocciolava acqua in campo. Nel frattempo la parte alta degli spalti continua a essere inutilizzata per la mancanza degli aspiratori di fumo. Gli interventi necessari sarebbero insomma due, entrambi decisamente troppo costosi per le possibilità risicate delle casse comunali. Perciò si sta...