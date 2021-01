IL PROGETTO

BELLUNO Mentre prosegue il botta e risposta tra la portavoce del Comitato per Cavarzano: sicurezza e qualità della vita e i referenti del Circolo Pd dell'Oltrardo, l'assessore all'Urbanistica Franco Frison fa chiarezza sullo stato dell'arte puntano l'attenzione sulla strada interna della Veneggia, «O, per meglio dire, sulla prosecuzione o meno dell'attuale strada realizzata tra via Mameli e via Pellegrini. È uno dei temi del Piano di assetto territoriale (Pat), che andrà in discussione fra qualche settimana fa notare l'architetto Frison -. In quella sede si parlerà delle scelte sulla viabilità. Questo particolare argomento, così come altri, è a cuore dell'Amministrazione comunale, perché è compreso all'interno dell'ambito urbano. Già i progettisti del Pat hanno fatto dei ragionamenti che verranno condivisi, quando arriverà il momento per farlo». La sottolineatura dell'assessore, che parla di «ambito urbano» dà l'idea di che tipo di respiro avrà il nuovo progetto. Per quanto riguarda, invece, il marciapiede di via Barozzi, l'Amministrazione si è accordata con la ditta Doma per effettuare il tratto mancante, che arriverà all'attraversamento pedonale.

LA CONTROVERSIA

Nel frattempo Luigina Malvestio, la portavoce del Comitato che, pochi giorni fa ha consegnato 552 firme a Palazzo Rosso per dire no alla strada interna della Veneggia (su un'area che circonda le scuole elementari di Mur di Cadola, l'asilo nido, la scuola materna e le scuole medie) ha risposto all'invito- provocazione del Circolo dell'Oltrardo, ottenendo come conseguenza una replica a firma di Roberto Casoni, presidente del Comitato Viabilità interna di Cavarzano e vicesegretario del Circolo. Sintetizziamo le due visioni, prima. Da un lato la storica battaglia del sodalizio Pd affinché si realizzi una bretella di collegamento fra lo slargo Ugo Neri e la statale 50 che tolga parte del traffico all'arteria principale. Dall'altro il neo Comitato che non vuole una strada a scorrimento veloce in un quartiere tranquillo e in un'area dove ci sono scuole e asili. Malvestio ha sottolineato come «i nostri sottoscrittori sono stati ampiamente informati del motivo per cui mettevano la loro firma», e poi prosegue: Se pensiamo che la difesa della sicurezza dei bambini e dei ragazzi che vanno a scuola, del verde pubblico e della vivibilità di un quartiere che garantisce ancora un ambiente tranquillo e che il tutto vada sacrificato per una strada nociva (per la salute dei ragazzi), dannosa (perché portatrice di inquinamento atmosferico e di ulteriore consumo di suolo) e inutile (perché va comunque a convergere al collo di bottiglia del ponte degli Alpini), ognuno può pensarla come vuole». Dichiarazioni che hanno prodotto dettagliata replica da parte di Roberto Casoni, che in sostanza, sottolinea la necessità e l'efficacia che avrebbe una strada che potesse snellire il traffico e poi collegarsi, con un possibile ponte a San Pietro di Campo, e collegarsi alla sinistra Piave.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA