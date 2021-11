Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOBELLUNO La sostenibilità al primo posto, per Poste Italiane, anche a Belluno. Sono infatti dieci le sedi del Bellunese interessate nel 2021 dal progetto Led, per accrescere la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Illuminazione a basso impatto energetico, che rappresenta da alcuni anni per le sedi della provincia di Belluno uno degli interventi principali per contenere i costi...