IL PROGETTO BELLUNO Entro qualche anno, Belluno avrà una piazza in più.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Entro qualche anno, Belluno avrà una piazza in più. Sarà coperta e riscaldata. Dentro si troveranno giochi per bambini ma anche i banchi del mercato e un bar. Il progetto sull'ex Chiesa dei gesuiti prende forma. Entro la fine di gennaio sarà sottoscritto l'accordo per il passaggio della proprietà del bene dall'Agenzia del Demanio al Comune. Poi, prima dell'avvio dei lavori, lo spazio sarà aperto al pubblico per visite guidate. La tabella di marcia è serrata e le intenzioni sono chiare. Dopo averne a lungo parlato,...