IL PROGETTO

BELLUNO Due passi in avanti, verso il grande progetto della ciclabile della Sinistra Piave Ponte nelle Alpi Feltre. Il 2019 si è concluso con l'attivazione di due nuovi percorsi nel capoluogo, a Visome e a Modolo, realizzati dall'Unione Montana Bellunese. «Proseguiamo nella direzione di dotare la Sinistra Piave di un itinerario ciclabile completo dichiara il sindaco Jacopo Massaro - a vantaggio sia dei cittadini che dei turisti». Un tratto si trova in via Visome, a lato dello svincolo di immissione nella Provinciale 1, tra il ponte sulla valle Contissa e il ponte sul torrente Cicogna. Si tratta di circa 300 metri di percorso a doppio senso di circolazione, che si congiunge con un tratto già esistente il quale a sua volta si unisce alla ciclabile di Limana.

Un secondo tassello è stato aggiunto lungo la strada vicinale di Tibion, in località Modolo. Questo si sviluppa per circa 450 metri. Entrambi i tratti sono stati dotati di segnaletica e sono già utilizzabili. «Tutto rientra nel grande progetto che stiamo portando avanti con i Comuni della Sinistra Piave spiega il l'inquilino di Palazzo Rosso - si tratta di due pezzetti piccoli, ma necessari come parte di un più ampio circuito. Servono per dare un'opportunità in più ai nostri turisti attraverso la valorizzazione delle nostre risorse ambientali e, allo stesso tempo, per incrementare le opportunità dei bellunesi e offrire loro una qualità della vita più elevata». Avere a disposizione dei percorsi in sicurezza per le biciclette, del resto, rappresenta sicuramente un passo avanti per chi può scegliere con quale mezzo di locomozione uscire di casa.

