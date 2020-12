IL PROGETTO

BELLUNO Dopo un percorso iniziato nell'agosto di un anno fa e perfezionato tramite lo scambio di materiale e informazioni, da ieri Belluno è diventata una Cittaslow. L'ufficializzazione dell'ingresso del capoluogo nella rete delle città del buon vivere una breve cerimonia svoltasi ieri mattina davanti a Palazzo Rosso e a cui hanno partecipato il presidente di Cittaslow Internazionale, il sindaco di Asolo Mauro Migliorini e il segretario generale Pier Giorgio Oliveti arrivato appositamente dalla umbra Orvieto dove vi è la sede della rete: sono stati loro a consegnare nelle mani del primo cittadino Jacopo Massaro e dell'assessore al Turismo Yuki d'Emilia l'attestato di riconoscimento e la bandiera dell'associazione. Cittaslow raccoglie ben oltre 270 città sparse in 30 Paesi; 86 quelle italiane, solo 3 in Veneto. E tutte sono ispirate dalla filosofia originaria di Slow Food applicata alle comunità e ai governi locali: il rispetto delle tradizioni, dell'ambiente, della salute; la ricchezza di piazze, teatri, botteghe e paesaggi affascinanti; la «gioia di un lento e quieto vivere». «Per noi è un grande onore entrare a far parte di una rete che unisce centinaia di città ha detto il sindaco Massaro sarà un'occasione importante per confrontarsi con realtà lontane e diverse dalla nostra e poter scambiare iniziative e proposte; da sempre, lavoriamo per una città che dia ai suoi abitanti e ai visitatori un'alta qualità della vita, coniugando l'attenzione all'ambiente allo sviluppo socio-economico. La pandemia che sta travolgendo il pianeta ci ha costretto a rivedere i nostri stili e i nostri ritmi di vita, e siamo convinti che, una volta passata l'emergenza, la filosofia slow sarà un'ottima chiave per la ripartenza». Così l'assessore d'Emilia: «Questo riconoscimento riveste un ruolo importante anche dal punto di vista del richiamo turistico. In questo particolare momento, fare rete con altre città che condividono la nostra stessa scala di valori ci consente di tessere relazioni che diventeranno importantissime nel momento in cui si potrà avere una vera ripresa». Belluno diventa così il primo comune capoluogo d'Italia ad essere riconosciuto Cittaslow: un primato che condivide con Trani, che ha aderito alla rete già dal 1999, ma che solo in un secondo momento è diventato cocapoluogo della provincia di Barletta-Andria-Trani. Soddisfatto il presidente di Cittaslow Internazionale, Migliorini: «Benvenuta Belluno nella grande famiglia delle Cittaslow; per me è davvero un grande onore poter consegnare oggi il diploma di affiliazione. Economia resiliente, attenzione all'ambiente e al sociale, rispetto delle culture locali, innovazione di strutture e processi, internazionalizzazione, sono alcune delle chiavi vincenti per creare futuro in senso slow». Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario generale Oliveti: «Belluno per la sua storia e geografia oggi può diventare un modello di territorio slow».(G.S.)

