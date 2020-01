IL PROGETTO

BELLUNO Costruire una rete per la creazione di un museo diffuso del legno (virtuale o fisico) per incentivare lo sviluppo delle aziende, creare un circuito di conoscenza dei patrimoni territoriali, anche in chiave turistica, tramite la valorizzazione delle produzioni artistiche e tradizionali di nicchia. Sono questi gli obiettivi del progetto botteghe e atelier aziendali che sarà presentato giovedì prossimo nella sala conferenze dell'Abm in via Cavour. Lo scorso anno la Regione aveva stanziato 2 milioni di euro.

VALORIZZARE LA FILIERA

«Si tratta in sintesi di narrare il patrimonio di queste aziende dolomitiche del made in Veneto costituendo nuove relazioni strategiche. È necessario puntare sulla Corporate Identity attraverso il racconto della memoria con mezzi adeguati come per esempio lo storytellig» spiegano dal Centro consorzi che ha organizzato l'appuntamento.

Il settore della lavorazione del legno nelle Dolomiti bellunesi è un settore storico che è stato nei secoli scorsi un punto di riferimento per tutta la popolazione (ad inizio secolo v'erano centinaia di segherie ad oggi ne sono rimaste 5 in tutta la provincia. «Tale comparto - spiegano gli organizzatori - ha perso con l'arrivo di altre produzioni come per esempio l'occhialeria, l'importanza economica che aveva inizialmente, ma non certo quella storica. L'economia del settore, soprattutto dopo gli eventi climatici catastrofici dell'ottobre 2018, è e deve rimanere centrale per il tessuto produttivo locale. È comunque chiaro che, in un contesto proiettato al futuro, lo sviluppo socio- economico della montagna non può prescindere da una pianificazione socio economica che si basi sul turismo inteso in senso trasversale e integrale».

CULTURA DEL LAVORO

Proprio in tal senso il progetto Botteghe e atelier progettualità calza perfettamente con il concetto di generazionalità made in Veneto. Le aziende partecipanti radicate nel territorio si occupano della lavorazione del legno per infissi, mobili e quanto riguarda arredamento, abbellimento della casa e altro.

