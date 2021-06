Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOBELLUNO Censiti e mappati. Con segnaletica nuova e uniformata, sia verticale che orizzontale. Sono 376 i chilometri di sentieri che corrono lungo la dorsale prealpina bellunese e che entrano a far parte di un sistema grazie all'alleanza tra sei Comuni: non una banalità per l'escursionista che troverà le stesse tabelle all'inizio di ogni sentiero e agli incroci più importanti con informazioni di carattere toponomastico, con quote...