BELLUNO Aperitivo, online, con l'imprenditore. Ad Apericeo, l'iniziativa del Gruppo Giovani di Confindustria Belluno Dolomiti, arriva Enzo Muscia. «La sua commenta Marco Da Rin Zanco presidente dei giovani imprenditori locali è una vicenda umana e imprenditoriale unica per guardare oltre il Covid». L'appuntamento è fissato per il 17 novembre alle 18 e sarà naturalmente online. Tutte le indicazioni utili a partecipare sono disponibili sui social di Confindustria Belluno Dolomiti e del Gruppo Giovani (Facebook e Linkedin). Ma si guardi meglio chi è, Muscia. La sua storia, poco meno di un anno fa, è stata anche raccontata da una fiction Rai di successo; del resto si tratta di una vicenda umana e imprenditoriale da record. È il 2011 quando il Gruppo francese A Novo chiude la filiale italiana, in cui lavoravano 232 persone, tra i quali lo stesso Muscia, che decide allora di acquisire l'azienda, impegnando tutte le proprie risorse. Da collaboratore, appassionato del proprio lavoro, a imprenditore, il passo è breve quanto coraggioso, per qualcuno un azzardo. Eppure Enzo, perito elettronico di formazione che ha mosso i suoi primi passi come operaio di Electrolux, va avanti: rifonda così la società e riassume una parte dei suoi ex colleghi, riprendendo l'attività di servizio post vendita nel settore dei prodotti elettronici. Oggi A Novo Italia Srl ha due sedi operative, a Saronno e a Torino, 50 dipendenti circa e conta un fatturato di 3 milioni di euro, cui nel 2020 si è aggiunta la società NovoSan, dedicata alla sanificazione degli ambienti di lavoro con l'assunzione di 24 persone durante l'emergenza Covid. «Quella di Enzo Muscia sarà una testimonianza preziosa dichiara Da Rin Zanco - perché parla di coraggio e della necessità di avere una visione, di andare oltre quelli che possono sembrare dei limiti. Si tratta di un racconto importante soprattutto in un momento come quello attuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

