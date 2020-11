IL PROGETTO

BELLUNO Affidato l'incarico per il progetto esecutivo definitivo del Parco di Lambioi: via al cantiere a primavera. Il 2021 segnerà la rinascita dell'area verde lungo la riva destra del Piave, travolta e devastata dalla furia della piena del fiume nelle terribili ore di Vaia, nel 2018. L'Amministrazione Massaro ha affidato al raggruppamento termporaneo di professionisti con capogruppo Archpiùdue Paolo Miotto Mauro Sarti Architetti Associati, la redazione dell'ultimo tassello prima di passare all'appalto vero e proprio dei lavori. Dopo Vaia, infatti, il disegno del Parco inserito nel Piano di rigenerazione finanziato dal Governo, lo stesso con cui il Comune sta ristrutturando le vecchie Gabelli e Palazzo Crepadona, per esempio, è stato tutto da rifare.

I DANNI

La furia del fiume ha portato via il prato, tutti gli arredi e ha distrutto gli argini. Così oggi al progetto iniziale di dotare lo spazio di percorsi, di una spiaggia e di un accesso sicuro attraverso un sottopassaggio dal Parco Emilio, di rifare il parcheggio per i camper e di migliorare quello in ghiaia al lato dello Spes Arena si aggiungono le opere di base per ridare al luogo l'aspetto di un prato. Conti alla mano i costi, naturalmente, sono aumentati rispetto all'inizio e ora si parla di oltre 5 milioni 300 mila euro.

L'ASSESSORE

«Il progetto iniziale spiega l'assessore all'urbanistica, Franco Frison va aggiornato allo stato di fatto dopo i danni subiti da Vaia. Nostro partner in questa operazione è il Bim e infatti in questi mesi abbiamo interloquito per coordinare le opere complementari in capo alla società, così da procedere con l'esecutivo e poi con la realizzazione del lavoro. Di buono c'è che abbiamo a disposizione tutta la stagione invernale per redigere il disegno e per espletare le procedure di gara, così da farci trovare pronti a primavera quando si potrà dare il via al cantiere». Una volta pronto, il progetto verrà trasmesso alla Provincia di Vicenza che si occupa delle gare d'appalto per il Comune di Belluno. In cosa consiste il progetto? Nel ripristino del luogo, innanzitutto, nel riportarlo alle caratteristiche iniziali di area verde, quindi nella sua organizzazione con percorsi, area archeologica, spiaggia e servizi esterni, ovvero il parcheggio camper, quello a lato dello Spes e l'ingresso sicuro attraverso il sottopassaggio. La pista ciclabile inizialmente preventivata, quella che da Lambioi avrebbe dovuto portare fino a San Pietro in campo, non si farà perchè non sono permesse opere simili a margine del fiume. Tanto più dopo Vaia. «Prima di noi interverrà il Genio civile conclude Frison -, che ha appena portato in approvazione il progetto e l'individuazione della ditta per sistemare i tratti di argine crollati con la piena. Poi subentreremo noi. Prima di tutto si dovranno portare migliaia di metri cubi di terra per ricreare il prato. I blocchi di pietra individuati durante gli scavi dell'antico castello di Belluno verranno rimessi in loco e saranno segnalati».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

