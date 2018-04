CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROFILOBELLUNO Uno storico militante, Ferruccio Vendramini, che nel suo lavoro ha profuso la forza di un autentico impegno civile per la comunità bellunese che gli valse nel 1994 il premio S. Martino. Nato a Belluno il 15 marzo 1933 da Mario e Bianca Buffetto, si diplomò al Renier ed entrò per concorso in ruolo nelle scuole elementari della provincia. Da ragazzo si dedicò alla musica alla scuola comunale del capoluogo, fece parte dell'Orchestra Stabile Bellunese, quella stessa che nel 1950 inaugurò l'Auditorium. Con altri appassionati...