«Il processo costa inutile procedere per il furto di mele»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Voleva che quella persona che era uscita dal suo negozio senza pagare venisse processata. Ma alla fine si è arreso ai limiti della giustizia e ha accettato di ritirare la querela. Giancarlo Deola, legale rappresentante della ditta Walber spa, referente del market Super W di Belluno, ieri era presente in Tribunale a Belluno. Era lì come gli altri testi chiamati a deporre nel processo per furto che vedeva alla sbarra Zeno Rossa, 66enne di Belluno, attualmente detenuto a Baldenich per rapina compiuta quando venne sorpreso a...