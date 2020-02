IL PROCESSO

BELLUNO Ti davano l'assicurazione a prezzi agevolati, proprio come per i bellunesi, a Napoli. Avevano messo su una vera e propria agenzia i 4 napoletani che dal 2015 al 2018 avrebbero emesso decine di polizze a prezzi bassissimi in Campania. Come? Fingendo che gli assicurati fossero residenti nel Bellunese, con tanto di carta di identità falsificata.

LE ACCUSE

Il caso è approdato in Tribunale a Belluno, di fronte al giudice Domenico Riposati, nei giorni scorsi e vede alla sbarra: Ciro Riccio, 35enne e la compagna Anna Maria Pugliese Leonese, 29enne, oltre ai fratelli Gennaro e Antonio Carbone di 41 e 40 anni. Sono chiamati a rispondere di accuse che vanno dalla tentata truffa all'assicurazione al falso, per avere contraffatto documentazione inviata. Parte offesa, non costituita nel processo, l'assicurazione Valpiave di Belluno, nella persona del legale rappresentante Fabrizio Lorenz. Tre degli imputati sono difesi dagli avvocati Simona Ianese, uno dall'avvocato Alessandra Taddei.

IL MECCANISMO

Era stato scoperto con un'indagine della polizia stradale. I documenti riportavano dati mescolati: numeri di carte di qualcuno, con generalità di altri. Si cercava così di evitare di finire nei guai per il furto di identità, che sarebbe stato palese nel caso di un documento riportato fedelmente. Si creavano false identità di persone, con nome e cognome dell'assicurato napoletano, ma con residenza a Belluno, allo scopo di ottenere polizze assicurative più vantaggiose rispetto a quelle previste per le persone residenti nel napoletano. Sì perché è un dato di fatto che stipulare polizze assicurative a Napoli costa molto di più che al Nord. I fatti del processo risalgono al dicembre 2015: sin tratta di 17 polizze. Ma la banda ha altri procedimenti di questo tipo fino al 2018.

L'UDIENZA

L'avvocato Simona Ianese nella prima udienza ha sollevato una questione preliminare, che avrebbe potuto bloccare il processo: mancava una valida querela per la tentata truffa. Resta però in piedi il falso. A quel punto il giudice ha rinviato al 21 ottobre quando verranno sentititi i testimoni dell'accusa: tutti i napoletani, che si sono finti bellunesi. Sarebbero anche loro vittime: avrebbero solo scelto la polizza meno cara, essendo all'oscuro della carte false fatte per ottenerla.

