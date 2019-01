CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Tagliò a zero i capelli della sua bimba di 9 anni perché non voleva andare a scuola. Una vicenda incredibile quella che è approdata ieri mattina in Tribunale a Belluno e che vede alla sbarra una 37enne romena L.M., residente a Belluno. E sono qui in città che i fatti sono avvenuti nel periodo tra marzo e aprile 2017. Ieri c'è stata solo una prima udienza interlocutoria, i fatti verranno ricostruiti con i primi testimoni solo nei prossimi mesi.La mamma romena è accusata di abuso di mezzi di correzione e ieri mattina era...