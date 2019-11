IL PROCESSO BELLUNO Se avesse indossato le cinture la passeggera morta sarebbe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Se avesse indossato le cinture la passeggera morta sarebbe sopravvissuta? Un quesito per il quale il giudice Angela Feletto vuole una risposta tecnica e dirimente. È per questo che ieri pomeriggio, in Tribunale a Belluno, dopo le conclusioni del processo per la morte della 42enne bellunese Barbara Durastante ha riaperto l'istruttoria e ha nominato un perito per togliersi anche l'ultimo dubbio.La 42enne bellunese Barbara perse la vita mentre viaggiava come passeggera sull'auto condotta dall'amico Evandro Gonsalves Galhardo,...