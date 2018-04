CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Quel giovane tunisino che il 24 ottobre 2015 scatenò il caos nel carcere di Baldenich verrà sottoposto a perizia psichiatrica. A chiederla, e a ottenerla, ieri in tribunale a Belluno, l'avvocato difensore Gino Sperandio. Da parte sua la pm Sandra Rossi, invece, aveva chiesto 2 anni e 6 mesi per incendio, danneggiamento aggravato e tentata evasione.Sì perché, secondo il pubblico ministero, Mouhamed Edrisi provocò le fiamme utilizzando l'accendino e la bomboletta gas in dotazione ai detenuti per l'uso personale di un...