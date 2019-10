CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Ormai in difficoltà, si sarebbero tenuti i soldi che spettavano invece a un'altra ditta. Guai anche penali per la ditta Rova srl, azienda concessionaria Opel, che aveva la propria sede in via Tiziano Vecellio a Belluno, al civico 77. L'azienda vendeva automobili a marchio Opel ed era molto conosciuta all'interno del tessuto economico del capoluogo. Ieri mattina è approdata di fronte al giudice per le indagini preliminari, in Tribunale a Belluno. Si discuteva dell'opposizione all'archiviazione del procedimento penale che...