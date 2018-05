IL PROCESSO BELLUNO La rogatoria per sentire il teste in Svizzera tarda, ma potrebbe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO La rogatoria per sentire il teste in Svizzera tarda, ma potrebbe non essere più necessaria: il processo potrebbe chiudersi con un non doversi procedere. Nulla di fatto l'altro ieri mattina in Tribunale nel processo che vede alla sbarra Romano Conti, 75enne ex bancario ora pensionato bellunese, accusato di appropriazione indebita aggravata (avvocato Luciano Perco). Si sarebbe impadronito, secondo le accuse del denaro che Giacomo Cimino, l'amico ex direttore delle poste, aveva in un conto in Svizzera, con l'aggravante della...