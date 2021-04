Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOBELLUNO Il pestaggio avvenuto 4 anni fa di fronte al bar di via Loreto sarà ricostruito in aula con un video. Ieri è iniziato il processo che vede alla sbarra Leutrim Rexhaj, uno dei 4 della famiglia di boscaioli kosovari di Trichiana che finirono indagati per la vicenda del pestaggio in centro, dopo un'udienza dal giudice di pace. Le loro strade processuali si erano divise: Rizah Rexhaj ha patteggiato la pena, invece Shani e...